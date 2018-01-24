Responsive image

10º

25
يناير

الخميس

26º

25
يناير

الخميس

 خبر عاجل
  • خالد علي يُعلن الانسحاب من الانتخابات الرئاسية
     منذ 4 ساعة
  • النظام يحقق مع 4 طلاب بالمنيا بتهمة الانضمام لحركة حسم
     منذ 4 ساعة
  • إضراب سائقي الميكروباص بالمحمودية يدخل يومه الثالث
     منذ 4 ساعة
  • "باكستان" تستنكر ضربة نفذتها طائرة أمريكية دون طيار على أراضيها
     منذ 4 ساعة
  • ضبط مسئول بارز بمستشفي خاص فى السويس استولي على 6 ملايين جنيه من المواطنين
     منذ 4 ساعة
  • تحديد جلسة (17) فبراير لنظر استئناف "والي" وأسرته على حكم منع التصرف فى الأموال
     منذ 4 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:19 صباحاً


الشروق

6:44 صباحاً


الظهر

12:06 مساءاً


العصر

3:03 مساءاً


المغرب

5:28 مساءاً


العشاء

6:58 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

مصرع وإصابة (4) أشخاص فى حادث تصادم ببني سويف

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 124
مصرع وإصابة (4) أشخاص فى حادث تصادم ببني سويف

 

 

توفيت ربة منزل اليوم الأربعاء، وأصيب شقيقها وزوجته وابنته فى حادث تصادم سيارة ملاكى بمدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف.

وتلقى العقيد هشام لطفى مأمور مركز الفشن، إخطارا من الدكتور كريم جمال نائب مدير مستشفى الفشن يفيد وصول جثة ربة منزل تدعى "خيرية.ع" 60 سنة،  وإصابة شقيقها شيخ بلد أحد القرى وزوجته وابنته.

وانتقل الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن إلى مكان الحادث، وتبين أن شيخ البلد كان يقود سيارته على الطريق الدائرى لمدينة الفشن وأثناء سيره على الطريق فوجىء بقدوم سيارة مسرعة، وحاول تفاديها فاصطدمت السيارة بجانب الطريق.

 وتم نقل المصابين لقسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزى لتلقى العلاج اللازم، وإيداع الجثة بمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers