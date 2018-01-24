مصرع وإصابة (4) أشخاص فى حادث تصادم ببني سويف

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توفيت ربة منزل اليوم الأربعاء، وأصيب شقيقها وزوجته وابنته فى حادث تصادم سيارة ملاكى بمدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف.

وتلقى العقيد هشام لطفى مأمور مركز الفشن، إخطارا من الدكتور كريم جمال نائب مدير مستشفى الفشن يفيد وصول جثة ربة منزل تدعى "خيرية.ع" 60 سنة، وإصابة شقيقها شيخ بلد أحد القرى وزوجته وابنته.

وانتقل الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن إلى مكان الحادث، وتبين أن شيخ البلد كان يقود سيارته على الطريق الدائرى لمدينة الفشن وأثناء سيره على الطريق فوجىء بقدوم سيارة مسرعة، وحاول تفاديها فاصطدمت السيارة بجانب الطريق.

وتم نقل المصابين لقسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزى لتلقى العلاج اللازم، وإيداع الجثة بمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.