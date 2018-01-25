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سوهاج.. القبض على (10) أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار

منذ 6 ساعة
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سوهاج.. القبض على (10) أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار

ألقت الجهات الأمنية، الخميس، القبض على 10 أشخاص بدائرة قسم شرطة طهطا بمحافظة سوهاج، أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل أحدهم، وتم التحفظ على مكان الحفر والأدوات المستخدمة فى ذلك.

كانت الجهات المعنية قد تلقت بلاغا يفيد بورود بلاغ من الأهالى بقيام مجموعة من الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل مسن بالمعاش.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده الرائد أحمد عز رئيس مباحث قسم شرطة طهطا بالإنابة، وعقب استئذان النيابة العامة وتقنين الإجراءات تم الدفع بمجموعات قتالية واستهداف منزل المتحرى عنه تم ضبط "عاطف.م.ف" 66 سنة بالمعاش، ويقيم بندر طهطا دائرة القسم أثناء قيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله بالاشتراك مع "أحمد.ح.أ" 57 سنة بالمعاش، ويقيم زاوية حسين نصر الإسكندرية، و"عمر.ف.م" 42 سنة عامل يقيم دائرة قسم فيصل الجيزة، و"عمر.أ.م" 54 سنة سودانى الجنسية يحمل جواز سفر رقم 03588207، و"حازم.ع.ع" 34 سنة عامل، و"عاطف.ع.ع" 59 سنة مدرس، و"جمال.أ.ع" 36 سنة حاصل على دبلوم، و"علاء.م.ع" 30 سنة حاصل على دبلوم، و"عبد الله.أ.ع" 25 سنة عامل، و"رزق.أ.س" 31 سنة عامل ويقيمون بناحية المحامدة القبلية دائرة مركز سوهاج أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله، وتبين وجود حفرة دائرية بقطر 1.5 متر وبعمق نحو 10 أمتار وأدوات الحفر المستخدمة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 300 إدارى القسم لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.

 

 

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