القبض على شرطي ببني سويف أثناء ترخيص دراجة بخارية مسروقة



ألقت الجهات الأمنية القبض على "قرني ر. ق" رقيب شرطة من قوة إدارة تأمين الطرق بأمن الجيزة مقيم عزبة فيصل إهناسيا الخضراء مركز بني سويف أثناء تقدمه لإدارة مرور بني سويف لإنهاء ترخيص دراجة بخارية مبلغ بسرقتها عام 2013 بقسم شرطة بني سويف.

وبالفحص تبين أن الرقيب اشتراها منذ خمسة أعوام وتحصل على مبايعة شراء مزورة مدون بها رقم الشاسيه والموتور وأنه على علم بكون تلك الدراجة من متحصلات سرقة، وأسفر الفحص أن الرقيب اعتاد استقلال الدراجة من وإلى محل عمله وادعى فقدها وحرر مذكرة فقد لها واستخراج بدل فاقد لفاتورة شراء مدون بها بيانات الدراجة واسمه كمشتري وتقدم عقب ذلك لنيابة مركز بني سويف بالفاتورة لاستصدار قرار بتسليمه الدراجة البخارية المعثور عليها.

وقررت النيابة تسليم الدراجة البخارية لمالكها وعقب عرضها على اللجنة الفنية بالمرور ما لم يكن لجهة المرور مانع وأثناء تواجد رقيب الشرطة بإدارة مرور بني سويف لتنفيذ قرار النيابة لاستلام الدراجة البخارية وإنهاء ترخيصها وعند إدراج بياناتها بالحاسب الآلي بمعرفة الموظف المختص تم اكتشاف واقعة ترخيصها من قبل على الوجه المبين واكتشاف الواقعة بأكملها.

وباستدعاء المالك الأصلى للدراجة تبين أنه يدعي "حسن ع" " متوفى" وتعرف أهليته عليها وقرروا بأن والدهم المتوفي أبلغ بسرقة الدراجة البخارية إلا أن المحضر فقد في أحداث فض رابعة وتحرر المحضر رقم 30 أحوال مركز بني سويف لإرفاقه بالمحضر الأصلي.