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شلل حركة الصيد في كفر الشيخ بسبب الأحوال الجوية وكثافة الأمطار

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 116
شلل حركة الصيد في كفر الشيخ بسبب الأحوال الجوية وكثافة الأمطار

أصيبت حركة الصيد في ميناء البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وبوغازي الصيد بالبرلس ورشيد، اليوم الخميس، بالشلل التام وذلك لليوم الثالث على التوالي؛ جراء هطول الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

 بينما تتعرض قرى ومدن المحافظة لرياح بين متوسطة وشديدة، وارتفعت أمواج البحر لدرجة اضطرت الصيادين لعدم الخروج في رحلات صيد.

كما ساد المناطق الشمالية طقس سيئ إضافة لوجود  شبورة وضباب على الطريق الدولي الساحلي، ما أدى لحجب الرؤية، وهو ما دفع إدارة المرور بكفر الشيخ برئاسة العميد محمد الدفراوي، لمطالبة السائقين بتهدئة السرعة تحسبا لوقوع حوادث على الطريق الدولي الساحلي، وأعلنت غرفة العمليات برئاسة المهندس راضي أمين، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، رفع حالة الطوارئ في كل المدن والقرى، لمواجهة الأمطار، بناء على تعليمات محافظ كفر الشيخ.

وفي السياق ذاته، قال أحمد نصار، نقيب الصيادين في كفر الشيخ، إن صيادي المحافظة امتنعوا عن الخروج في رحلات صيد بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك تحسبا لحدوث أي حالات غرق للمراكب أو الصيادين.

وأوضح "نصار"، أن أكثر من 700 مركب صيد رست على الشاطئ في قرى الجزيرة الخضراء وميناء البرلس ومدينة البرلس، وتوقفت رحلات الصيد لارتفاع أمواج البحر وشدة الرياح وسوء الأحوال الجوية.

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