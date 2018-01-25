Responsive image

25
يناير

الخميس

26º

25
يناير

الخميس

 خبر عاجل
  • قوات الأمن تعتقل محامي "المعتقلين بالمنيا"
     منذ 4 ساعة
  • مقتل (4) مواطنين أمريكيين فى هجوم فندق بأفغانستان
     منذ 4 ساعة
  • العدو الفلسطيني يعتقل (4) فلسطينيين بالخليل
     منذ 4 ساعة
  • غلق بوغازي الإسكندرية والدخيلة بسبب سوء الأحوال الجوية
     منذ 4 ساعة
  • السلطات العراقية تعلن استئناف دفع تعويضات غزو الكويت
     منذ 4 ساعة
  • الجيش التركي يعلن السيطرة على مواقع الأكراد بشمال "عفرين" السورية
     منذ 4 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:19 صباحاً


الشروق

6:44 صباحاً


الظهر

12:07 مساءاً


العصر

3:04 مساءاً


المغرب

5:29 مساءاً


العشاء

6:59 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

إصابات فى مشاجرة مسلحة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 77
إصابات فى مشاجرة مسلحة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم


أصيب مواطنين، اليوم الخميس، فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء والنارية، بقرية أبو جنير بمركز إطسا بمحافظة الفيوم
وسط غياب أمني تام، ظهر فقط بعد فضها، حسب شهادة الأهالي.

ومن جانبها قالت الجهات الأمنية بالمحافظة، أنها تلقت إخطارا بنشوب مشاجرة بقرية أبو جندير، ووجود مصابين، وبالانتقال والفحص، تبين نشوب مشاجرة بين "ربيع ع ع" 55 سنة، فلاح، مصاب بطلق نارى بالبطن، والذراع الأيسر، و"محمد ص ع" 34 سنة، عامل مصاب بطلق نارى بالقدم اليسرى (طرف أول)، و"وليد ع" 23 سنة، عامل، و"أحمد ع ع" 45 سنة فلاح (طرف ثان)، وجميعهم مقيمين بقرية أبو جندير بمركز إطسا، ونشبت بينهم مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، تعدى على إثرها الطرف الثانى على الطرف الأول، وتم ضبط أفراد الطرف الثانى، وبحوزتهما طبنجة حلوان 9 ملم، و3 طلقات من ذات العيار، و فرد خرطوش عيار 16.
 
كما تم ضبط "عادل ع أ" 19 سنة، فلاح، وبحوزته فرد رصاص، والذى اتهمه الطرف الأول كمتهم ثالث بتحقيقات النيابة.
 

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers