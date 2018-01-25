إصابات فى مشاجرة مسلحة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم



أصيب مواطنين، اليوم الخميس، فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء والنارية، بقرية أبو جنير بمركز إطسا بمحافظة الفيوم

وسط غياب أمني تام، ظهر فقط بعد فضها، حسب شهادة الأهالي.

ومن جانبها قالت الجهات الأمنية بالمحافظة، أنها تلقت إخطارا بنشوب مشاجرة بقرية أبو جندير، ووجود مصابين، وبالانتقال والفحص، تبين نشوب مشاجرة بين "ربيع ع ع" 55 سنة، فلاح، مصاب بطلق نارى بالبطن، والذراع الأيسر، و"محمد ص ع" 34 سنة، عامل مصاب بطلق نارى بالقدم اليسرى (طرف أول)، و"وليد ع" 23 سنة، عامل، و"أحمد ع ع" 45 سنة فلاح (طرف ثان)، وجميعهم مقيمين بقرية أبو جندير بمركز إطسا، ونشبت بينهم مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، تعدى على إثرها الطرف الثانى على الطرف الأول، وتم ضبط أفراد الطرف الثانى، وبحوزتهما طبنجة حلوان 9 ملم، و3 طلقات من ذات العيار، و فرد خرطوش عيار 16.



كما تم ضبط "عادل ع أ" 19 سنة، فلاح، وبحوزته فرد رصاص، والذى اتهمه الطرف الأول كمتهم ثالث بتحقيقات النيابة.

