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إصابة (6) أشخاص فى حادث تصادم ببورسعيد

منذ 17 دقيقة
عدد القراءات: 55
إصابة (6) أشخاص فى حادث تصادم ببورسعيد


أصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى الإسماعيلية تحمل لوحات معدنية رقم 155771 بسيارة نقل تحمل رقم ط د م 641 أمام كمين 88 بالرسوة جنوب بورسعيد، وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

وأسفر الحادث عن إصابة محمد سليمان على سلامة 55 سنة، بجرح قطعى بالاذن اليسرى، وسليمان على سليمان 50 سنة، كسر بالعمود الفقرى، وهدى سليمان على سليمان 20 سنة، بنزيف بالمخ، ولطيفات على سليمان 50 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد على سليمان 50 سنة، كسر بالذراع الأيمن، وأحمد محمد على سليمان 25 سنة، بجروح متفرقة بفروة الرأس.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى بورسعيد العام، لتلقى الإسعافات الأولية، لحين تماثلهم للشفاء، وتحرير المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

 

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