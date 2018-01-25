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اصطدام قطار بدراجة فى بنها

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 199
اصطدام قطار بدراجة فى بنها

قالت هيئة السكك الحديدة، الخميس، أن دراجة بخارية بدون لوحات معدنية مساء اليوم شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بكم 2/ 400 بين بنها وشبلنجة خط بنها - بور سعيد وهروب قائدها.

واوضحت الهيئة فى بيان صحفى أنه نتيجة عدم التزام سائق الدراجة البخارية بالتعليمات وعبور السكة من الأماكن الغير مخصصة للعبور متزامنا ذلك مع مرور جرار مفرد رقم 3172 (امداد) مما أدى إلى اصطدامه بها ومحاشرتها بالجرار واعوجاج الشبكة الامامية للجرار وبدون أى اصابات.

وناشدت هيئة السكة الحديد قائدى المركبات عدم اجتياز خطوط السكة الحديد إلا من الأماكن المخصصة للعبور حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.

 

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