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ارتفاع مصابي حادث التسمم بباخرة سياحية بقنا إلي 32 شخص

منذ 5 ساعة
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ارتفاع مصابي حادث التسمم بباخرة سياحية بقنا إلي 32 شخص


قالت مديرية الصحة بالأقصر، أن مستشفيات المحافظة قد استقبلت حتي الآن 32 حالة، وذلك جراء تناولهم وجبة غذائية على متن باخرة سياحية كانوا يستقلونها بنيل مدينة إسنا أثناء رحلتهم من الأقصر إلى أسوان.

البداية كانت في العاشرة والنصف من ليل أمس الخميس، عندما استقبل مستشفى أرمنت 32 مواطنًا، ويعانون من حالة إعياء شديدة جراء تسممهم من وجبة غذائية تناولوها أثناء رحلتهم النيلية من الأقصر إلى أسوان على متن إحدى البواخر السياحية، وأثناء مرورها بمدينة إسنا.

وعلى الفور توجه محمد بدر محافظ الأقصر، وبرفقته الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إلى مستشفى أرمنت للاطمئنان على المصابين وتبين استقرار حالتهم، بينما طالب بدر وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين إرسال لجنة من الطب الوقائي بالوزارة للمرور على كافة الفنادق العائمة للتاكد من مدى توافر الاشتراطات الصحية وإعداد التقارير اللازمة، مؤكدًا الحرص على صحة وسلامة كافة السائحين المصريين الذين يقضون أجازاتهم في المقاصد السياحية المختلفة بالأقصر، وفي نفس الوقت توجهت لجنة من الصحة لأخذ عينات من المأكولات والمشروبات بالفندق العائم وإرسالها إلى الإدارة المركزية بالوزارة لتحليلها والتأكد من سلامتها.

وجاءت أسماء المصابين وجميعهم من مدرسة مودرن سكول بمدينة طنطا بمحافظة الغربية كالتالي:
عبد الرحمن محمد خضري، ورزان محمد، وميار علي، ليث هيثم محمد، وهيثم محمد عزب، وداليا ناصر شريف، ويوسف أحمد القاضي، وسمت جوت، وصوفيا جوت، ورفقة فوزي، ورحيمة شريف، وبسملة نصر، وساهر أحمد حاتم، ومحمد إسماعيل سامي، وهايدي إسماعيل يوسف، وريماس أحمد، وريم مجدي فوزي، ومريم إسلام الشريف، وأحمد محمد، ومحمد علي عمران، ومروان محمد علي، ومريم محمد عبد الحميد، وطارق شريف جمعة، وريم إسماعيل سامي، وريم ممدوح، وريتاج أبو تيج، ومحمود ممدوح، وفريدة ممدوح، ونور نصر شريف، ويحيى عباس فاضل، ونور إسلام شريف.

 

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