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استمرار غلق ميناء البرلس بسبب حالة الطقس

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 84
استمرار غلق ميناء البرلس بسبب حالة الطقس

 


أعلنت ميناء الصيد ببرج البرلس فى كفر الشيخ، الجمعة، استمرار غلق الميناء، لليوم الرابع على التوالى، نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح.

ويقول الصيادون فى برج البرلس، إن هذه النوة تعد من أشد نوات فصل الشتاء، ومعروفة بـ "نوة الميلادة".

وتشهد مناطق محافظة كفر الشيخ الآن سقوط أمطار غزيرة منذ ساعات طويلة كان أشدها على منطقة البرلس الساحلية، حيث صاحب سقوط الأمطار كرات ثلجية حولت الأرض إلى مستنقعات مكسية بالثلوج.

وعلى الطريق الساحلى الدولى، تأثرت حركة سير السيارات بسبب تراكم المياه علي جانبى الطريق وخاصة أعلى نفق البرلس من الناحيتين، نتيجة الأمطار الغزيرة .

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