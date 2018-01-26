المنوفية.. إصابة (6) أشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس



قالت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، أن 6 أشخاص أصيبوا، فى حادث انقلاب أتوبيس خاص بطريق "السادات - كفر داود" بمحافظة المنوفية.

تلقت الجهات المعنية إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم ومصابين بالطريق الإقليمى السادات كفر داوود دائرة مركز السادات.

وتبين انقلاب سيارة أتوبيس خاص منوفية "فر قائدها هاربا"، نتيجة انفجار الإطار الخلفى الأيسر، ونجم عن الحادث إصابة مستقلى السيارة "أ. ح. ع" ربة منزل، مقيم مركز منوف، باشتباه كسر بفقرات الظهر، و"ع. م. ب" موظف، مقيم مركز كوم حمادة بحيرة، باشتباه نزيف بالمخ والصدر والبطن واشتباه كسر بالضلوع، و"ا. ج. ع" مؤهل عالى، مقيم مركز منوف، باشتباه نزيف بالمخ والصدر والبطن واشتباه كسر بالضلوع، و"هـ. س. س" طالب وشقيقته "م طالبة، و"أ. ح. س" ربة منزل، مقيمين مركز كوم حمادة بحيرة، بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى السادات العام.

وبسؤال المصابين أفادوا بمضمون ما جاء بالفحص، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.