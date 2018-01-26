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قطار يدهس عامل بالمنوفية

منذ 11 دقيقة
عدد القراءات: 50
قطار يدهس عامل بالمنوفية

توفي نقاش إثر دهسه تحت عجلات قطار بمحطة بركة السبع بمحافظة المنوفية .

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد باصطدام قطار بأحد الأشخاص ووفاته بمحطة سكة حديد بركة السبع  دائرة مركز بركة السبع، بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء استقلال "إ. م. م" نقاش ومقيم دائرة مركز شبين الكوم، القطار القادم من القاهرة متجها إلى الإسكندرية انزلقت قدمه وسقط ما بين رصيف المحطة والقطار، ما أدى إلى حدوث إصابته ووفاته .

وبسؤال  كل من ناظر المحطة، وشقيق المتوفى "س" سائق ومقيم بذات الناحية أوريا بمضمون ما جاء بالفحص، ونفى الثانى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بكسر بالساعد الأيمن وتهتك بالعضلات وانفصالها عن الجسم وجرح قطعى بالبطن وخروج الأمعاء، وأن سبب الوفاة نتيجة الدهس بجسم صلب متحرك ولا توجد شبهة جنائية .

وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة نجم عن ذلك تجاوز القطار لمدة 30 دقيقة تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة.

 

 

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