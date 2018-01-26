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المنوفية.. إصابة (6) أفراد من أسرة واحدة بالاختناق

منذ 9 ساعة
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المنوفية.. إصابة (6) أفراد من أسرة واحدة بالاختناق

قالت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، الجمعة، أن 6 أفراد من أسرة واحدة، أصيبوا بحالة اختناق بقرية ميت أبو الكوم التابعة لمركز تلا.

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعى "م م ا" 58 سنة سائق، وزوجته "م ع" وأولاده الأربعة إثر إصابتهم باختناق وضيق فى التنفس.

وبالانتقال والفحص، وبسؤال الأول أقر بأنهم حدثت إصابتهم نتيجة إشعالهم موقد غاز صغير للتدفئة، نتيجة برودة الجو، فشعروا بضيق فى التنفس، وتم نقلهم إلى مستشفى الشهداء، وتحويلهم للمستشفى الجامعى بشبين الكوم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.

 

 

 

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