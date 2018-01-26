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انتحار عامل بالأوقاف لمروره بأزمة مالية

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 272
انتحار عامل بالأوقاف لمروره بأزمة مالية

 

أقدم عامل بأوقاف أسيوط، الجمعة، على الانتحار بإلقاء نفسه بنهر النيل، وذلك لمروره بأزمة مادية صعبه.

تلقت الجهات المعنية إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح بوصول بلاغا لغرفة عمليات النجدة بقيام شخص بإلقاء نفسه من أعلى كوبرى الواسطى دائرة المركز، وبالانتقال والإسعاف والإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى.

وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "بسيونى ص م" 35 سنة، عامل بمديرية الأوقاف ومقيم بقرية درنكة التابعة لمركزأسيوط، تم نقل الجثة إلى لمشرحة مستشفى الإيمان العام.

وأفادت التحريات الأولية التى قام بها فريق المباحث من خلال شهود العيان أن المجنى عليه وثق يديه وأخرج متعلقاته الشخصية من جيبه ووضعها على رصيف الكوبرى ثم قفز من أعلى الكوبرى بمياه النيل، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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