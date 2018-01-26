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الشرقية.. إصابة (9) أشخاص فى حادثي سير

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 231
الشرقية.. إصابة (9) أشخاص فى حادثي سير

 

قالت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، أن 9أشخاص أصيبوا الجمعة، في حادثين تصادم متفرقين وتم نقل المصابين إلي مستشفى بلبيس المركزي لتلقى العلاج اللازم .

وكانت الجهات المعنية قد تلقت إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع تصادمين الأول بمركز بلبيس بين سيارتين ملاكي على طريق "بلبيس - العاشر من رمضان" مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي .

ووقع التصادم الثاني بين موتسيكل وسيارة بالحسينية ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات وتم نقلهم لمستشفى الحسينية المركزي لتلقي العلاج اللازم وجار تحرير المحاضر اللازمة.

 

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