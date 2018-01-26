الشرقية.. إصابة (9) أشخاص فى حادثي سير

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قالت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، أن 9أشخاص أصيبوا الجمعة، في حادثين تصادم متفرقين وتم نقل المصابين إلي مستشفى بلبيس المركزي لتلقى العلاج اللازم .

وكانت الجهات المعنية قد تلقت إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع تصادمين الأول بمركز بلبيس بين سيارتين ملاكي على طريق "بلبيس - العاشر من رمضان" مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي .

ووقع التصادم الثاني بين موتسيكل وسيارة بالحسينية ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات وتم نقلهم لمستشفى الحسينية المركزي لتلقي العلاج اللازم وجار تحرير المحاضر اللازمة.