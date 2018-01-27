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الاستيلاء على جهاز لاسلكي من موظفين بالسكة الحديد فى البدرشين

منذ 11 دقيقة
عدد القراءات: 37
الاستيلاء على جهاز لاسلكي من موظفين بالسكة الحديد فى البدرشين


قامو مسلحون مجهولون، السبت بتهديد موظفين تابعين للسكة الحديد بالبدرشين، والاستيلاء على متعلقات منها جهاز لاسلكى خاص بالربط بين المحطات وتنسيق حركة القطارات.

تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد بتعرض موظفين بالكسة الحديد للسرقة بالإكراه، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات أن مجهولين هددوا الموظفين واستولوا منهم على متعلقات خاصة بهم، بالإضافة على جهاز لاسلكى.

وذكر مصدر أمنى، أن جهاز اللاسلكى المستولى عليه خاص بتنسيق حركة القطارات والربط بين مسؤلى المحطات، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيق.

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