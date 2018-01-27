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الوادي الجديد.. إصابة (7) أشخاص فى حادث انقلاب سيارة

منذ 10 ساعة
عدد القراءات: 305
الوادي الجديد.. إصابة (7) أشخاص فى حادث انقلاب سيارة

قالت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد، السبت، أن 7 أشخاص أصيبوا فى حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "الخارجة - أسيوط"، بالقرب من مطار مدينة الخارجة بالوادي الجديد وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة التى تباشر التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى الجهات المعنية يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق السريع بالقرب من مطار الخارجة مما اسفر عن إصابة كلا من أحمد محمد محروس وأحمد صغير وابتسام أحمد بالإضافة إلى 4 أطفال آخرين وتم نقل المصاتبين إلى مستشفى الخارجة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

 

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