عمود إنارة ببني سويف يتسبب فى مصرع طفلة

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تسبب عمود إنارة بقرية بني هارون فى محافظة بني سويف، السبت، به أسلاك مكشوفة، فى مصرع طفلة بالصف الرابع الإبتدائي.

واستقبلت مستشفى بنى سويف العام "حبيبة فتحي مجاهد" - 10سنوات مصابة بهبوط في الدورة الدموية وضعف نبضات القلب ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل قسم الطوارئ وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى.

وبسؤال والدها أكد أن ابنته تعرضت لصعق كهربائي خلال سيرها بجوار أحد الأعمدة بالقرية.

وبتوقيع مفتش الصحة الكشف الطبي علي الجثة تبين تعرضها لصعق كهربائي ووجود آثار ذلك بجسدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق وأمرت بتسليم جثمان الطفلة لوالدها لدفنه لعدم وجود شبهة جنائية وراء الواقعة وصرحت بدفن الجثة.