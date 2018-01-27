مصرع (7) أشخاص وإصابة آخرين فى حادث تصادم مروع بالبحيرة

توفي 7 أشخاص، وأصيب اثنين آخرين، مساء اليوم السبت، فى حادث تصادم مروع، بين عدة سيارات بطريق "القاهرة-الإسكندرية الزراعى" أمام قرية معمل الزجاج بمركز كفر الدوار، واشتعال النيران بسيارتين .

وكانت الجهات المعنية قد تلقت إخطارا من العميد جمال ياسين مدير الحماية المدنية، بالحادث، وتبين من الفحص تصادم عدة سيارات بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى أمام قرية معمل الزجاج بمركز كفر الدوار، واشتعال النيران بسيارتين.

وأسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص وإصابة شخصين، تم نقل الجثث لمشرحة مستشفى كفر الدوار، والمصابين لذات المستشفى، وهرعت سيارات الحماية المدنية لمكان الحادث فى محاولة للسيطرة على الحريق.