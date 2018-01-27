Responsive image

28
يناير

الأحد

26º

28
يناير

الأحد

 خبر عاجل
  • العثور على جثة صياد مصري من التسعة الغارقين بليبيا
     منذ 4 ساعة
  • تظاهرات ينيويورك ضد قرار "ترامب" بحظر السفر على 6 دول
     منذ 4 ساعة
  • قتلي وجرحي إثر انفجار عبوة ناسفة بمحافظة ديالي العراقية
     منذ 4 ساعة
  • الجيش التركي يقصف مواقع للأكراد شرق نهر الفرات
     منذ 4 ساعة
  • تظاهرات بتونس ضد القوانين الجديدة للحكومة بشأن الحريات
     منذ 4 ساعة
  • السويس.. إصابة (10) مواطنين فى حوادث الطرق
     منذ 4 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:18 صباحاً


الشروق

6:43 صباحاً


الظهر

12:07 مساءاً


العصر

3:06 مساءاً


المغرب

5:32 مساءاً


العشاء

7:02 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

السويس.. إصابة (10) مواطنين فى حوادث الطرق

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 117
السويس.. إصابة (10) مواطنين فى حوادث الطرق

أصيب 10 مواطنين اليوم السبت، إثر انقلاب سيارتين ملاكى بطريق "العين السخنة-القطامية" و"طريق السويس-القاهرة"، ونقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.

وكانت الجهات المعنية قد تلقت إخطارا بالحادثين وتبين أن الحادث الأول وقع بطريق العين السخنة - القطامية وأصيب فى الحادث 6 مواطنين بينهم طفلان.

ووقع الحادث الثانى بطريق السويس-القاهرة، وأصيب بالحادث 4 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى السويس العام.

وقال مصدر طبى بمستشفى السويس العام إن 9 مصابين تم علاجهم واستطاعوا الخروج من المستشفى، وتوجد سيدة مصابة بكسر فى العمود الفقرى فى حادث انقلاب سيارة بطريق العين السخنة-القطامية، وتم حجزها بالمستشفى العام.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers