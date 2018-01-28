اليوم..نظر التحفظ على أموال نائبة محافظ الإسكندرية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد 28 يناير ، جلسة أمر منع التصرف في أموال سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية، لاتهامها في قضية رشوة 10 ملايين جنيه.

واتهمت النيابة العامة "سعاد الخولي" نائبة محافظ الإسكندرية بتلقلي مبالغ مالية، وعطايا مالية، ومصوغات ذهبية، قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بنحو 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا للملاحقة.