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هطول أمطار غزيرة على محافظة الإسكندرية

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 239
هطول أمطار غزيرة على محافظة الإسكندرية

تعرضت محافظة الإسكندرية، الأحد، إلي سقوط أمطار غزيرة، على مناطق متفرقة من المحافظة، وذلك فى إطار موجة الطقس الذى تتعرض له المحافظة مع انخفاض شديد فى درجات الحرارة.

 

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