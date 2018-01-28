هطول أمطار غزيرة على محافظة الإسكندرية

تعرضت محافظة الإسكندرية، الأحد، إلي سقوط أمطار غزيرة، على مناطق متفرقة من المحافظة، وذلك فى إطار موجة الطقس الذى تتعرض له المحافظة مع انخفاض شديد فى درجات الحرارة.