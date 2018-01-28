هطول أمطار غزيرة على محافظة الإسكندرية

تعرضت محافظة الإسكندرية، الأحد، إلي سقوط أمطار غزيرة، على مناطق متفرقة من المحافظة، وذلك فى إطار موجة الطقس الذى تتعرض له المحافظة مع انخفاض شديد فى درجات الحرارة.
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6:25 صباحاً
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5:18 صباحاً
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العصر
3:06 مساءاً
المغرب
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المحلة
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5:15 صباحاً
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المغرب
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الشروق
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3:06 مساءاً
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5:28 مساءاً
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الفجر
5:06 صباحاً
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6:26 صباحاً
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3:08 مساءاً
المغرب
5:35 مساءاً
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قنا
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5:09 صباحاً
الشروق
6:30 صباحاً
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12:01 مساءاً
العصر
3:06 مساءاً
المغرب
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الأقصر
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5:09 صباحاً
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العصر
3:07 مساءاً
المغرب
5:34 مساءاً
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المنيا
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5:22 صباحاً
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6:44 صباحاً
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العصر
3:14 مساءاً
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الوادى الجديد
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5:29 صباحاً
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3:30 مساءاً
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12:23 مساءاً
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3:20 مساءاً
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دمياط
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طنطا
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5:20 صباحاً
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12:08 مساءاً
العصر
3:06 مساءاً
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بورسعيد
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العصر
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الغردقة
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العصر
3:00 مساءاً
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5:26 مساءاً
العشاء
6:56 مساءاً
الإسماعيلية
الفجر
5:14 صباحاً
الشروق
6:40 صباحاً
الظهر
12:03 مساءاً
العصر
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بنها
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12:10 مساءاً
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5:20 صباحاً
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6:45 صباحاً
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