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إصابة (10) أشخاص إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي

منذ 3 ساعة
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إصابة (10) أشخاص إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي


قالت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، الأحد، أن 10 أشخاص أصيبوافى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى أمام قرية 8.

تلقت الجهات المعنية إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى أمام قرية 8، وأسفر الحادث عن إصابة 10 مواطنين بإصابات متنوعة، فانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وبتوقيع الكشف الطبى عليهم تم عمل الإسعافات اللازمة، وتبين أنهم مصابين بسحجات وكدمات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة لتباشر التحقيق.

 

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