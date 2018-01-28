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مصرع وإصابة (13) شخص إثر انفجار إسطوانة غاز ببني سويف

منذ 10 ساعة
عدد القراءات: 322
مصرع وإصابة (13) شخص إثر انفجار إسطوانة غاز ببني سويف

توفي خمس أشخاص وأثيب 8 آخرون، الأحد، إثر انفجار اسطوانة بوتاجاز وحدوث حريق بمنزل فى قرية نزلة حنا بمركز الفشن جنوب بنى سويف.

تلقى المقدم أحمد عاطف نائب مأمور مركز الفشن إخطارا من الدكتور أرميا منير مدير مستشفى الفشن المركزى بوصول 5 وفيات و8 مصابين إلى مستشفى الفشن المركزى .

وانتقل  الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن إلى مكان الحادث، وتبين انه أثناء إشعال البوتاجاز بمنزل بطل صلاح – فلاح يقيم نزلة حنا دائرة المركز تسرب الغاز وانفجر البوتاجاز ما أدى إلى وفاة  5 هم هبة عبد الله ربة منزل وأولادها  سها بطل وريم بطل ومحمد بطل وبسملة بطل، وإصابة  8  آخرين وهم غريب صلاح محمد وأية جمعة سلطان ومنى أحمد محمد وإيمان حسن مسعود وبدران صلاح محمد وكاميليا بطل صلاح ونبيلة محمد صلاح  وحنان بطل صلاح، و تم نقلهم لمستشفى الفشن المركزى ثم نقل اثنين من المصابين إلى المستشفى العام ببنى سويف، وتحرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

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