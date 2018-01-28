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إحالة أوراق قاتل رئيس مجلس إدارة بنك أبو ظبي للمفتي

منذ 7 ساعة
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إحالة أوراق قاتل رئيس مجلس إدارة بنك أبو ظبي للمفتي


أحالت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، أوراق المتهم بقتل نيفين لطفى، رئيس مجلس إدارة بنك أبو ظبى الإسلامى لفضيلة المفتى لأبداء الرأى الشرعى فى إعدامه.

ويذكر أن المستشار نبيل صادق النائب العام، أمر بإحالة "كريم ص"، المتهم بقتل نيفين لطفى للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة القتل والسرقة وتعاطى المواد المخدرة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة حشيش وترامادول وهيروين، وإحراز سلاح أبيض، سرقة سيارة.
 
وكانت وزارة الداخلية، أصدرت بيانًا كشفت فيه ملابسات الجريمة، وتبين أن المتهم يقيم بروض الفرج، وسبق اتهامه فى 10 قضايا متنوعة، ما بين سرقة، وتجارة مخدرات، وضرب، وحيازة سلاح أبيض، وصدر ضده حكم بالحبس 3 أشهر فى قضية سرقة، وكان يعمل فرد أمن بالمجمع السكنى الذى كانت تسكن فيه الضحية منذ فترة، وتم فصله لسوء سلوكه وتعاطيه المخدرات.

 

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