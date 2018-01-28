إصابة (3) مجندين بقوات أمن دمياط فى حادث تصادم



قالت مديرية الصحة بدمياط، أن ثلاثة مجندين من قوات أمن المديرية، أصيبوا، اليوم الأحد، فى حادث تصادم بين سيارة شرطة وسيارة ربع نقل، وذلك أمام فندق شهير بطريق ميناء دمياط.

وتم ضبط سائق السيارة الربع نقل واقتياده إلى مركز شرطة كفر البطيخ، وتحرر عن ذلك المحضر وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق معه.

وقال مصدر طبى: إن المصابين الثلاثة تم نقلهما إلى مستشفى طوارئ كفر سعد والمجندين هم: محمد يحيى مصطفى 22 سنة من قوات أمن دمياط ومصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى، ورجب على ربيع 22 سنة مصابا بجروح متفرقة بالجسم، فرج السيد إبراهيم 22 سنة مصابا بكدمات بالجسم وكسر باليد اليسرى.