"التفاؤل بالنصر وقطع دابر اليأس والقنوط".. ندوة لأمانة المرأة بحزب الاستقلال فى الدقهلية



أقامت أمانة المرأة فى محافظة الدقهلية بحزب الاستقلال، اليوم الأحد، ندوة بعنوان "التفاؤل بالنصر وقطع دابر اليأس والقنوط"، والتي دعت لها الأمانة بقيادة الأستاذ أحمد القزاز -أمين المحافظة-، والأستاذة وداد الحسيني -أمينة المرأة بالمحافظة-، كما شارك فى الندوة، الأستاذ محمد الأمير-عضو المكتب التنفيذي وأمين التنظيم بالحزب-، ولفيف من عضوات أمانة المرأة والحزب بالمحافظة.

وبدأت الندوة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، للطالبة خلود أحمد، ثم قدم الأستاذ أحمد القزاز ضيوف الندوة ورحب بالحضور، كما رحبت أيضًا الأستاذة وداد الحسيني، بالسادة الحضور وتم تقديم عنوان الندوة، الذي بدأ الحديث فيه الأستاذ محمد الأمير.

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وقال "الأمير": صحيح أن الاستعمار له وسائله وأساليبه، فى اخراج المسلم عن الإسلام، وادخاله فى تيار اللادينية والإباحية، وأيضًا الشيوعية العالمية لها مخططاها وأساليبها فى القضاء على الأديان غير اليهودية، والتي يأتي على رأسها السيطرة على العالم العربي والإسلامي، وتكملتًا لذلك، فإن الدول الكبيرة فى العالم سواء كانت شرقية أو غربية، فهي تعمل جاهدة لتقوية العدو الصهيوني، وتحرص على وجودها لغايات سياسية، وأهداف اقتصادية، ومصالح ذاتية.

وأضاف "الأمير": كل ما ذكرناه عن مخططات التآمر على الإسلام وأكثر منه، بلغ أكثر من الحد المذكور، وهو ما يوجب على المسلمين لا سيما الشباب منهم أن لا يتملكهم القنوط فى بناء العزة، وأن لا يتسحوذ عليهم اليأس فى تحقيق النصر، وذلك لسببين:

الأول منهم: أن القرآن الكريم حرم اليأس وندد به، فالآيات الصريحة الواضحة فى هذا الشأن، والتي تعتبر اليأس قرين الكفر هي، قوله تعالي في سورة يوسف :" ولا تيأسوا من روح الله إنه لاييأس من روح الله إلا القوم الكافرون"، صدق الله العظيم، ومن هذه الآيات أيضًا ما تعتبر اليأس قرين الضلال، وذلك فى قوله تعالي في سورة الحجر " قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون "، صدق الله العظيم، وهناك آيات أيضًا تندد بالإنسان اليائس ؛وتقبيحه لنفسه الحائرة وقلبه الهالع ؛ إذ قال تعالي في سورة الروم "واذا اذقنا الناس رحمة فرحوا بها وان تصبهم سيئة بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون " صدق الله العظيم؛ وقال تعالي في سورة فصلت :"وان مسه الشر يؤوس قنوط.

"واختتم أمين التنظيم بحزب الاستقلال قوله: فمن هذه النصوص القرآنية يتبين أنه لايجوز اليأس في دين الله ؛لأن اليأس قاتل للرجال ؛وهازم للأبطال ومدمر للشعوب.



وفي سياق ذا صلة قالت الأستاذة إيناس القدوسي فى كلمة لها، أنه من الضروري تفعيل دور المرأة فى المجتمع بشكل أكبر من الذي نراه اليوم.

مضيفة أنه يجب ربط هذا الدور بالواقع، كما رآت "القدوسي" ضرورة عمل مجموعة من الندوات وفقًا للأحداث السياسية والاجتماعية فى مجتمعاتنا.

وفي كلمة مقتضبة ومعبرة، قالت الأستاذة أماني السيد -عضو أمانة المرأة بالمحافظة، أن النصر والتفاؤل يجب أن يكونوا من صفات المسلم الحق، ساردة على الحضور جملاً منمقة قائله:

النصر التفاؤل الأمل الحلم

قم وانهض

ففى كل ليل فجرباسم

ومهما طال الليل لابد من طلوع النهار

وكل يسر يتبعه عسر

كما قال ربنا

(سيجعل الله بعد عسرِ يسرا).