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مصرع وإصابة (5) أشخاص إثر انهيار شرفة مبني حكومي بالغربية

منذ 4 ساعة
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مصرع وإصابة (5) أشخاص إثر انهيار شرفة مبني حكومي بالغربية


لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب 4 آخرون، إثر انهيار شرفة الطابق الثاني من مبني وحدة الشئون الإجتماعية، بقرية سملا التابعة لمركز قطور فى محافظة الغربية.

تلقت الجهات المعنية بلاغا من مستشفى قطور المركزى، بوصول عزيزة سليمان 25 عاما، ربة منزل، متوفية، وإصابة "مديحة قطب ابراهيم 40 عاما، كدمات متفرقة بالجسد، و سقساه قطب ابراهيم، 60 عاما، خلع بالكتف الأيسر ، و فتحية يوسف الشرقاوى 60 عاما، جرح بالرأس متهتك وكدمات بالجسد، و أميمة على عزوز 40 عاما، كدمات بالجسد".

تبين من التحريات انهيار شرفة الطابق الثانى من وحدة الشؤون الاجتماعية بالقرية، اثناء تواجد الضحية والمصابات وغيرهن من سيدات القرية، اثناء قيام احدى الجمعيات الخيرية بالقرية بتوزيع سلع مواد غذائية بالمجان، على الاسر المحتاجة بالقرية، وأضافت التحريات ان الطابق الثانى قامت الشؤون الاجتماعية بتأجيره لإحدى الجمعيات الخيرية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

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