المحكمة التأديبية تُحيل مدير بنك للمعاش بسبب استيلائه على ودائع العملاء



قضت المحكمة التأديبية فى محافظة القليوبية، اليوم الإثنين، بإحالة مدير أحد فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي للمعاش، بعد ثبوت قيامه بالاستيلاء على ودائع العملاء عن طريق فتح حسابات وهمية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم غنيم، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد الرءوف خليفة وهاني أبو حليمة وحمدي مصطفى رضوان القضاة بالمحكمة التأديبية بالقليوبية.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهم "ماهر، ف، ع"، مدير بنك قرية ترسا، التابع لفرع طوخ للائتمان الزراعي استولى على مبالغ بإجمالي 446200 جنيهًا من حسابات العملاء بالبنك وسترا لذلك قام بفتح حساب وهمي باسم القاصر آلاء محمد محمود وقام بعمل إيداعات وهمية وسحبها وسحب مبالغ باسم المذكورة غير مدرجة بكشف حسابها خصمًا على الحسابات العامة.

وجاء بأوراق القضية أن المتهم قام بسحب مبالغ من الخزينة باسم آمال السيد محمود والتوقيع على إيصالات 42 حسابا لكل من آلاء محمد محمود وآمال السيد محمود باسميهما بما يفيد صرفهما المبالغ المدرجة بالإيصالات واستلامهما تلك المبالغ وإجراء قيود خصمًا على حسابات القروض والحسابات العامة سداد والحسابات التوفير إسناد عام.

كما قام المتهم بخصم مبالغ الإيرادات دون مستندات مؤيدة لذلك ودون عمل مذكرة لعرضها على رئيس مجلس القطاع للموافقة على الخصم ولم يتخذ الإجراءات اللازمة في حينه حيال الأرصدة السابقة في حسابات العملاء الأفرادية للقروض المنصرفة لهم بعدد 14 عميلًا، مما أدى إلى وجود عجز مبلغ 88211 جنيهًا.

وقالت المحكمة إن ما ارتكبه المتهم يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا قوامه عدم أدائه العمل المنوط به بدقة وأمانة ومخالفته القواعد والتعليمات المالية المقررة في هذا الشأن وسلوكه مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب وكرامة الوظيفة العامة وإتيانه ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وأضافت أنه يستوجب معاقبته تأديبيًا ونوهت إلى أنها تطمئن إلى أدلة الثبوت وتحقيقات النيابة الإدارية وشهادة الشهود بها، فضلا عن اعتراف المحال بارتكابه لجميع المخالفات وإنها أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينًا على ارتكاب المحال لما نسب إليه، الأمر الذي يشكل في حقه ذنبًا إداريًا يستوجب العقاب والمساءلة بما يتناسب مع الجرم التأديبي المنسوب إليه فأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة المتهم بالإحالة للمعاش.