مصرع وإصابة (5) أشخاص فى حادث تصادم بكفر الشيخ

قالت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، أن عامل لقي مصرعه، بينما أصيب أربعة آخرون، الإثنين، إثر حادث تصادم سيارتين واحدة ملاكي والأخرى ربع نقل على الطريق الدولي بمركز بلطيم، وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وكانت الجهات المعنية قد تلقت إخطارًا من مرفق إسعاف كفر الشيخ، يفيد بتلقيهم إشارة تفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي بمركز بلطيم.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح مختلفة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزي لإسعافهم ، وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى ، وتم تحرير محضر بالواقعة.