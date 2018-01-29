ضبط موظفين بالبحيرة بتهمة تلقي رشوة

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ألقت الجهات المعنية القبض على موظفين اثنين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوادى النطرون لتقاضيهما رشوة وذلك لتسهيل الإجراءات القانونية لتقنين أوضاع 5 آلاف فدان بالمخالفة للقانون.

كانت معلومات قد وردت لفرع الرقابة الإدارية بالبحيرة بتلقى ش. د. أ وي.ع .ا بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوادى النطرون رشوة قدرها 230 ألف جنيه من أحد رجال الاعمال ويدعى "ا.ح" لتيسير إجراءات تقنين 5 آلاف فدان بمركز وادى النطرون.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية تم إلقاء القبض على الموظفين المرتشين بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة.وتم تحرير المحضر اللازم عن هذه الواقعة الذى حمل رقم ١٢٩ لسنة ٢٠١٨ جنح أمن دولة تمهيداً لإرساله للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما قرر المستشار أحمد حامد المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد فى الميعاد.