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بني سويف.. إصابة (5) فتيات باختناق داخل مصنع خضراوات

منذ 11 ساعة
عدد القراءات: 267
بني سويف.. إصابة (5) فتيات باختناق داخل مصنع خضراوات


قالت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، اليوم الإثنين، أن 5 فتيات من العاملين بأحد المصانع الخاصة التي تعمل فى مجال حفظ وتعبئة الخضروات، أصيبوا أثر استنشاقهن غازا ونقلن لمستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج.

واستقبل مستشفى بني سويف العام "علا سامي قرني، 16 عاما، وتقيم قرية أبو صالح بمركز ناصر، وشيماء سعيد محمد، 17 عاما، وتقيم منشأة عاصم بمركز بني سويف، ودينا أحمد عبد الرازق، 21 عاما، وتقيم عزبة عويس، وياسمين محمد عبد الفتاح 16 عاما، وتقيم جزيرة أبو صالح، ومنى فتحى محمد، 25 عاما، وتقيم عزبة عويس." واحتجز المستشفى الفتيات المصابات وتم تعليق المحاليل الطبية لهن وإجراء الإسعافات الأولية.

 

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