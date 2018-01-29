أسيوط.. مصرع دجال أثناء التنقيب عن الآثار

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قالت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط، أن دجال لقي مصرعه، أثناء التنقيب عن الآثار بمدينة الغنايم بمحافظة أسيوط.

وتلقت الجهات المعنية إخطارًا من مأمورمركز شرطة الغنايم بوصول بلاغ من المستشفى المركزى بوصول "محمد.ك.م"52 سنة دجال ومقيم محافظة أسوان، جثة هامدة.

وبالانتقال وبتوقيع الكشف الطبى عليه من قبل الدكتور سامح صفيان، مفتش الصحة بالمدينة، تبين أن الجثة فى حالة اختناق وملابس المتوفى ممتلئة ببواقى الرمال، ورجح وجود شبهة جنائية.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزى وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت انتداب الطب الشرعى الذى وقع الكشف والتصريح بدفن الجثمان وتسليمه لذويه، وكلفت وحدة مباحث المركز بالتحرى حول الواقعة.