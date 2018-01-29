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مصرع وإصابة (8) أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

منذ 4 ساعة
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مصرع وإصابة (8) أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

لقي خمس أشخاص مصرعهم، وأصيب 3 خرون، فى وقت سابق من مساء الإثنين، فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل "تريلا" بالطريق الزراعى اتجاه الإسكندرية أمام محطة كهرباء جنوب بقرية معمل القزاز بكفر الدوار.
 
وتلقت الجهات المعنية إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعى بدائرة المركز.
 
أسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص وهم  على محمد على كعبة 50 سنة و رضا احمد مبارك 30 سنة و 3 أشخاص مجهولين الهوية وإصابة 3 أخرين هم أمال احمد غراب 45 أسامة نوار مصطفى ، وتم نقل الجثث المشرحة مستشفى كفر الدوار العام والمصابين لذات المستشفى لتلقى العلاج ، وجارٍ تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.
 

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