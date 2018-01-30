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(7) فبراير بدء الفصل الدراسى الثاني بجامعة القناة

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 142
(7) فبراير بدء الفصل الدراسى الثاني بجامعة القناة

أعلنت جامعة قناة السويس، الثلاثاء، بدء الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من الأربعاء الموافق 7 فبراير من الشهر المقبل.

وأكد الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة مستعدة تمامًا لبدء الفصل الدراسى الثانى وأن الطلاب استفادوا من خطة النشاط التى وضعتها الجامعة لهم طوال أيام الإجازة.

وأشار رحمى، إلى أنم يتم صيانة المنشآت والمعامل والمدرجات ومراجعة منشآت المدن الجامعية وأيضًا يتم الآن مراجعة نتائج الامتحانات بالكليات المختلفة تمهيدًا إعلانها، موضحًا أن هناك مبنى جديد بكلية التربية الذى يتضمن 3 طوابق وبدروم وأرضى بتكلفة 15 مليون جنيه على مساحة 4200 متر ويشمل 40 معملا طلابيا، وخمس قاعات تدريسية، والمبنى يضم طابق كامل للتربية الموسيقية وآخر للتربية الفنية، والطابق الثالث مقسم بين تكنولوجيا التعليم والاقتصاد المنزلى، هذا و يتم افتتاح مبنى المعامل فى النصف الثانى من فبراير.

كانت الجامعة أعلنت من قبل ان موعد الدراسة بكلياتها سيبدأ بوم 11 فبراير من الشهر القادم .

 

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