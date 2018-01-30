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السيطرة على حريق هائل بسوق الجملة فى البحيرة

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 103
السيطرة على حريق هائل بسوق الجملة فى البحيرة


سيطرت الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، على حريق هائل فى 4 محلات بجوار سوق الجملة للخضروات والفاكهة بمدينة دمنهور قبل امتداده لباقى محلات السوق.
 
تلقت الجهات المعنية إخطارا من قسم شرطة دمنهور باشتعال النيران فى  4 محلات بجوار سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بدائرة القسم.
 
انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد جمال يس، وتم الدفع بـ 6 عربات مطافئ وعربات الإسعاف، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده ، وتبين احتراق 4 محلات بجوار سوق الخضروات والفاكهة بمنطقة أبو عبدالله وسط مدينة دمنهور ، دون حدوث إصابات .
 
ووجه المهندس سعد غراب رئيس مدينة دمنهور ، بالدفع بمعدات المجلس بالاشتراك مع الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق واخمادة.
 
وقال المهندس سعد غراب رئيس مدينة دمنهور أن السوق تم إنشائه عام 1965  وتم إعداد مشروع تطوير ل 65 محل بالسوق وموافقة المهندسة نادية عبده على تطوير السوق لاستعاب الباعة الجائلين وجار العمل على تطويره.

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