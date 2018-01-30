السيطرة على حريق هائل بسوق الجملة فى البحيرة



سيطرت الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، على حريق هائل فى 4 محلات بجوار سوق الجملة للخضروات والفاكهة بمدينة دمنهور قبل امتداده لباقى محلات السوق.



تلقت الجهات المعنية إخطارا من قسم شرطة دمنهور باشتعال النيران فى 4 محلات بجوار سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بدائرة القسم.



انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد جمال يس، وتم الدفع بـ 6 عربات مطافئ وعربات الإسعاف، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده ، وتبين احتراق 4 محلات بجوار سوق الخضروات والفاكهة بمنطقة أبو عبدالله وسط مدينة دمنهور ، دون حدوث إصابات .



ووجه المهندس سعد غراب رئيس مدينة دمنهور ، بالدفع بمعدات المجلس بالاشتراك مع الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق واخمادة.



وقال المهندس سعد غراب رئيس مدينة دمنهور أن السوق تم إنشائه عام 1965 وتم إعداد مشروع تطوير ل 65 محل بالسوق وموافقة المهندسة نادية عبده على تطوير السوق لاستعاب الباعة الجائلين وجار العمل على تطويره.