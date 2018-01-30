عامل يشعل النيران فى نفسه بسبب الحالة المادية



أقدم عامل على إشعال النيران فى نفسه، الثلاثاء، بمنطقة بولاق الدكرور، حيث تم إنقاذه ونقله إلى المستشفى، وذكر أنه قرر التخلص من حياته لمروره بضائقة مالية ورفض صاحب المصنع إقراضه مبلغا ماليا لتوفير نفقات زواج ابنته.

تلقي الرائد محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد نقل "فؤاد. ع" عامل بمصنع ملابس مصاب بعدة حروق متفرقة بأنحاء جسده.

وبإجراء التحريات تبين للرائد طارق مدحت أن المصاب أشعل النار بنفسه لمروره بضائقة مالية، وبسؤاله ذكر أنه أشعل النار بنفسه أمام المصنع الذي يعمل به لرفض صاحب المصنع إقراضه مبلغا ماليا للإنفاق على زواج ابنته، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.