إصابة (9) أشخاص فى حوادث متفرقة بالبحر الأحمر

أصيب 9 أشخاص، اليوم الثلاثاء، فى حوادث متفرقة بطرق البحر الأحمر، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحوادث، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.



تلقى الدكتور بدوى سعيد مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد انقلاب سيارة ملاكى بمنطقة مبارك 2 بالغردقة، أسفر الحادث عن إصابة شخصين، تم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام.



وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا آخر يفيد انقلاب سيارة ملاكى جنوب الغردقة، وأسفر الحادث عن إصابة 3 اشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج.



كما تلقت إخطارًا بانقلاب سيارة نقل بالكيلو 28 جنوب القصير، أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف قامت بنقل المصابين إلى القصير المركزى.