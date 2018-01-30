Responsive image

-4º

30
يناير

الثلاثاء

26º

30
يناير

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • رفض استئناف العقيد "قنصوة" وتأييد سجنه 6 سنوات
     منذ 5 ساعة
  • اليمن.. ارتفاع ضحايا الجنود فى هجوم لتنظيم القاعدة إلي (15) قتيل
     منذ 5 ساعة
  • الإدارية تُحيل طبيبتين للمحاكمة لتسببهم فى وفاة مريضة بكفر الشيخ
     منذ 5 ساعة
  • تعليق مؤتمر "سوتشي" بسبب خلافات بين المبعوث الأممى وروسيا
     منذ 5 ساعة
  • (7) فبراير بدء الفصل الدراسى الثاني بجامعة القناة
     منذ 5 ساعة
  • السجن (210) سنة بحق 10 من مناهضي النظام فى قضية خلية مدينة نصر
     منذ 5 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:17 صباحاً


الشروق

6:42 صباحاً


الظهر

12:08 مساءاً


العصر

3:07 مساءاً


المغرب

5:34 مساءاً


العشاء

7:04 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

أسيوط.. مصرع شاب تحت عجلات قطار بأبوتيج

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 125
أسيوط.. مصرع شاب تحت عجلات قطار بأبوتيج

 

لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعدما تم دهسه تحت عجلات قطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بقرية باقور رغم إغلاقه تزامنا مع مرور القطار بأبوتيج أسيوط.

وتلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوتيج الجهات المعنية اخطارًا يفيد ورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة من أهالى قرية باقور التابعة للمركز بمصرع أنسى عماد أنسى فى العقد الثالث من عمره مقيم ذات الناحية، تحت عجلات قطار قادم من القاهرة أثناء عبوره متعجلا للمزلقان رغم غلق البوابة تزامنا مع مرور القطار مما أدى إلى مصرعه على الفور.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أبوتيج المركزى تحت تصرف النيابة لحين التصريح بالدفن.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers