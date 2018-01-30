أسيوط.. مصرع شاب تحت عجلات قطار بأبوتيج

لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعدما تم دهسه تحت عجلات قطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بقرية باقور رغم إغلاقه تزامنا مع مرور القطار بأبوتيج أسيوط.

وتلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوتيج الجهات المعنية اخطارًا يفيد ورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة من أهالى قرية باقور التابعة للمركز بمصرع أنسى عماد أنسى فى العقد الثالث من عمره مقيم ذات الناحية، تحت عجلات قطار قادم من القاهرة أثناء عبوره متعجلا للمزلقان رغم غلق البوابة تزامنا مع مرور القطار مما أدى إلى مصرعه على الفور.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أبوتيج المركزى تحت تصرف النيابة لحين التصريح بالدفن.