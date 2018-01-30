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وفاة محتجز داخل قسم شرطة السنبلاوين

منذ 13 دقيقة
عدد القراءات: 94
وفاة محتجز داخل قسم شرطة السنبلاوين

 

أفادت وسائل إعلام محلية ، اليوم الثلاثاء 30 يناير، بوفاة محتجز  داخل مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، بزعم إصابته بأزمة قلبية.
 
تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مركز السنبلاوين، بإصابة مسجون بأزمة قلبية، وتم نقله إلى مستشفى السنبلاوين، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة.
 
وتبين أن المسجون، تم إلقاء القبض عليه من قبل مباحث تنفيذ الأحكام لصدور حكم عليه بالسجن فى قضية تبديد، ويدعى "م ا" 55 سنة، مقيم بقرية ميت غريطة التابعة لدائرة المركز، وأثناء احتجازه أصيب بحالة إعياء شديدة، وتم نقله إلى مستشفى السنبلاوين، ولكنه قد لفظ أنفاسه الأخيرة.

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