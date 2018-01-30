مصرع 3 مواطنين إثر حادث سير بالغربية

لقى ثلاثة مواطنين مصرعهم ، اليوم الثلاثاء 30 يناير، في حى الشيخ الشعراوى بمدينة قطور بالغربية إثر انقلاب سيارة محملة بالزلط عليهم، أثناء تشييعهم جنازة أحد أقاربهم، حيث انقلبت سيارة بمقطورة محملة بالزلط على مشيعى الجنازة وانقلاب السيارة، بإحدى الترع المجاورة للمقابر، ما نتج عنها وفاة ثلاث أشخاص فى الحال.



واستخرج الأهالى إحدى الجثث، وجارى البحث عن جثتين تحت السيارة المقلوبة بالترعة المجاورة لمقابر مدينة قطور.



تلقت مديرية أمن الغربية، إخطارا من مركز قطور، يفيد بانقلاب سيارة محملة بالزلط بإحدى الترع المجاورة لمقابر مدينة قطور، ما أدى لمصرع 3 أشخاص، ليتم استخراج إحدى الجثث والبحث عن باقى المفقودين.

