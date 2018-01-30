القبض على مسئول بمحليات الشرقية بتهمة تقاضي رشوة

أعلنت الجهات الأمنية، الثلاثاء، القبض على مهندس زراعي مسئول بحماية الأراضي بالإدارة الزراعية بالحسينية بمحافظة الشرقية، عقب تقاضيه رشوة مالية من أحد المواطنين مقابل إصدار رخصة إحلال وتجديد لعقار على أرض زراعية من أحد المواطنين، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

بداية القضية كانت بورود معلومات سرية لهيئة الرقابة الإدارية، عن قيام مسئول حماية الأراضي الزراعية بإدارة الحسينية الزراعية، بطلب رشوة مالية من أحد المواطنين، قدرها 10 آلاف جنيه، مقابل إصدار رخصة إحلال وتجديد لعقار على أرض زراعية ملكه، وتم ضبطه بعد التسجيل له بالصوت والصورة، وعرضه على النيابة الكلية بشمال الزقازيق الكلية، التى قررت برئاسة المستشار أحمد عبد العليم، حبسه على ذمة التحقيقات.