حريق هائل بفندق "عائم" فى الأقصر

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تعرض فندق عائم إلي حريق هائل بالأقصر، اليوم الثلاثاء، دون خسائر بشرية.

تلقت الجهات المعنية إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية العميد شريف النحاس يفيد باندلاع حريق في فندق عائم متراكي "أوركيدا"، متوقف عن العمل وخال من النزلاء، بطريق المراسي بالقرب من قرية البغدادي التابعة لمركز البياضية جنوب المحافظة.

وعلى الفور، توجهت قوات الحماية المدنية بالأقصر، واستطاعت السيطرة على الحريق، دون أي إصابات بشرية، وتحريك جميع المراكب بالمرسى تحسبا لعدم انتقال النيران.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجار البحث عن أسباب الحريق.