Responsive image

31
يناير

الأربعاء

26º

31
يناير

الأربعاء

 خبر عاجل
  • ارتفاع عدد ضحايا أسانسير بنها لـ (7) أشخاص.. والأهالي يعتدون على مدير الأمن والمحافظ
     منذ 5 ساعة
  • فلسطين.. استشهاد طفل برصاص العدو الصهيوني
     منذ 5 ساعة
  • حريق هائل بفندق "عائم" فى الأقصر
     منذ 5 ساعة
  • كفر الشيخ.. غضب بين الصيادين بسبب نفوق الأسماك بنهر النيل
     منذ 5 ساعة
  • الجيش التركي ينفي سقوط مدنيين بمدينة عفرين السورية
     منذ 5 ساعة
  • السيطرة على حريق هائل بمخزن أقمشة فى البحيرة
     منذ 5 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:17 صباحاً


الشروق

6:41 صباحاً


الظهر

12:08 مساءاً


العصر

3:08 مساءاً


المغرب

5:35 مساءاً


العشاء

7:05 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

حريق هائل بفندق "عائم" فى الأقصر

منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 198
حريق هائل بفندق "عائم" فى الأقصر


تعرض فندق عائم إلي حريق هائل بالأقصر، اليوم الثلاثاء، دون خسائر بشرية.

تلقت الجهات المعنية إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية العميد شريف النحاس يفيد باندلاع حريق في فندق عائم متراكي "أوركيدا"، متوقف عن العمل وخال من النزلاء، بطريق المراسي بالقرب من قرية البغدادي التابعة لمركز البياضية جنوب المحافظة.

وعلى الفور، توجهت قوات الحماية المدنية بالأقصر، واستطاعت السيطرة على الحريق، دون أي إصابات بشرية، وتحريك جميع المراكب بالمرسى تحسبا لعدم انتقال النيران.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجار البحث عن أسباب الحريق.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers