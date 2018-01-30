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السيطرة على حريق هائل بمخزن أقمشة فى البحيرة

منذ 5 ساعة
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السيطرة على حريق هائل بمخزن أقمشة فى البحيرة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، الثلاثاء، على حريق هائل بمخزن أقمشة ببندر وادى النطرون، نتج عنه احتراق العديد من محتويات المخزن.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتبين نشوب بمخزن أقمشة ملك تاجر ومقيم بذات الناحيه وتم السيطره على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

بسؤال مالك المخزن إتهم شخصين بإشعال النيران بالمخزن بسبب خلافات سابقه بينهم على ملكه المخزن وأضاف بإحتراق بعض محتويات المخزن.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين وبمواجهتهما أنكرا ما نسب إليهما وعللا اتهام المبلغ لهما لذات السبب المشار إليه.

وتم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة السيارة محل الحريق فنياً، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.

 

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