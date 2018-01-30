القبض على محامِ أثناء تأديته الإمتحان بدلاً من طالب بالمنيا



ضبطت لجنة المراقبة بالتعليم المفتوح فى المنيا، الثلاثاء، محامِ، يؤدي امتحانات الفرقة الرابعة، بدلًا من صديقه الطالب بالحقوق.

تلقت الجهات المعنية إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنيا، بتلقيه بلاغًا من الأمن الإداري في مركز التعليم المفتوح بالجامعة، بضبط "س. م. ا" 24 عامًا، محامٍ، أثناء تواجده داخل مقر لجنة امتحانات الفرقة الرابعة "حقوق تعليم مفتوح"، لأداء الامتحان بدلًا من الطالب "ن. ر. م".

وكان الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا، شدد علي المراقبين والملاحظين خلال جولة تفقدية سابقة له لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول بنظام التعليم المفتوح، على ضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة للعملية الامتحانية داخل اللجان.