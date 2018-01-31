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القليوبية.. انفجار (3) أنابيب بوتجاز فى وحدة سكنية كاملة بقليوب

منذ 7 ساعة
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القليوبية.. انفجار (3) أنابيب بوتجاز فى وحدة سكنية كاملة بقليوب


انفجرت ثلاثة أنابيب بوتجاز داخل إحدي الشقق السكنية بعقار، ما أدي إلي احتراقه بالكامل، فيما تمكن الأهالي من إنقاذ سكان العقار واستخدام أجهزة طفايات الحريق الخاصة بهم للسيطرة علي الحريق ومنع إمتداده للمنازل المجاورة.
 
أتت النيران علي محتويات الشقة بالكامل والعقار فيما لم تقع أي خسائر بشرية.
 
تلقت الجهات المعنية إخطارا من العميد خالد اللبان مدير الحماية المدنية بالقليوبية بإنفجار 3 أنابيب بوتاجاز في شقة سكنية بقرية ناي بقليوب
 
انتقل المقدم أحمد كمال مدير مباحث مركز قليوب وقوات الإطفاء وتمت السيطرة علي الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح.

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