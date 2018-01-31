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مطروح.. إصابة (27) شخص فى حادث انقلاب أتوبيس على طريق سيوة

منذ 3 ساعة
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مطروح.. إصابة (27) شخص فى حادث انقلاب أتوبيس على طريق سيوة


قالت مديرية الصحة بمطروح، أن 27 شخصًا أصيبوا بينهم سائحة إسبانية، صباح اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب أتوبيس تابع لشركة غرب الدلتا، بالكيلو 8 على طريق سيوة- مرسى مطروح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سيوة، وتم تحويل 9 مصابين إلى مستشفى مطروح العام.

وأكد الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن الإصابات جميعها خفيفة ومتوسطة، ولا توجد أية حالاة وفاة بين ركاب الأتوبيس، الذى تعرض للانقلاب قبل وصوله لمدينة سيوة بمسافة قليلة، وأن من بين المصابين سائحة إسبانية الجنسية.

تلقى  اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، إخطاراً بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب أتوبيس غرب الدلتا بالقرب من مدينة سيوة، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق ما أسفر عن انقلابه على جانبه وإصابة الركاب، وأكد مدير أمن مطروح أنه جارٍ المتابعة والتحري لمعرفة ملابسات الحادث.

 

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