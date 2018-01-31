مصرع وإصابة (6) أشخاص فى حادث تصادم بوادي النطرون

توفي شخص وأصيب خمسة آخرون، اليوم الأربعاء، فى حادث تصادم أعلي الكوبري الدولي، بوادي النطرون فى محافظة البحيرة.

تلقت الجهات المعنية إخطارًا من مركز شرطة وادى النطرون، بوقوع حادث تصادم أعلى الكوبرى الدولى العلمين الكيلو 102 اتجاه الإسكندرية بدائرة المركز.



وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم ى د أ 6318 "نقل" قيادة "عاطف .ر.ر" 28 سنة سائق، مقيم منفلوط أسيوط، والسيارة رقم 159148 نقل الإسكندرية قيادة "محمد .ح.ا" 40 سنة سائق، مقيم السنبلاوين دقهلية، أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه فوجئ قائدها بالسيارة الثانية قادمة عكس الاتجاه فاصطدم بها.



وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الثانية، وإصابة 5 من مستقليها بكدمات وجروح واشتباه كسور وجميعهم مقيمين قرية العشرة آلاف مركز أبو المطامير، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى وادى النطرون العام، والمصابين لذات المستشفى للعلاج، وتحرر المحضر اللازم.