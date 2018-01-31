المنوفية.. مصرع وإصابة شخصين فى حادث تصادم

توفي شخص وأصيب آخر، الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين جرار زراعى ودراجة نارية بقرية كفر دقماق التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم ومتوفى ومصاب بكفر دقماق دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى الحادث كل من جرار زراعى بمقطورة كسح "بدون لوحات" قيادة "خ .ف.ت" 33 سنة، سائق، مقيم قرية ميت خلف دائرة المركز، ودراجة نارية "بدون لوحات" قيادة "ا .ع. ا" 56 سنة، عامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومقيم كفر دقماق دائرة المركز.

ووقع الحادث نتيجة اصطدام الجرار الزراعى بالدراجة النارية حال سيرهما بالطريق، ونجم عن الحادث وفاة مرافق قائد الدراجة "م .س. ع" 31 سنة، عامل، مقيم بذات الناحية، متأثرا بإصابته بنزيف من الرأس والأنف والفم وتوقف عضلة القلب والتنفس، وإصابة قائد الدراجة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى.

وبسؤال كل من قائد الجرار الزراعى، وشقيق المتوفى "هـ .س" 40 سنة، عامل، أقرا بمضمون ما جاء ونفى الثانى الشبهة الجنائية، وتم التحفظ على الجرار الزراعى، وتم نقل الدراجة من مكان الحادث بمعرفة الأهالى.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن الوفاة نتيجة الإصابات، ولا توجد شبهة جنائية، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضررقم 1950 جنح مركز شبين الكوم لسنة 2018، وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة.