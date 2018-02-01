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واقعة إهمال طبي جديدة لمصابي أسانسير مستشفى بنها الجامعي

منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 290
واقعة إهمال طبي جديدة لمصابي أسانسير مستشفى بنها الجامعي

كشف الدكتور محمد حسين، مدرس مساعد جراحة بمستشفى بنها الجامعي، عن تفاصيل صادمة حول حادث أسانسير المستشفى ، قائلًا:" إنه يوجد عطل كامل في جهاز الأشعة المقطعية، ولم يتم سحب عينات دم من مصابي حادث الأسانسير".


في ظل مآساة سقوط أسانسير  مستشفى بنها الجامعي، ومصرع من بداخله ، كشف  مدرس مساعد جراحة بالمستشفى، ويدعى الدكتور محمد حسين، عن تفاصيل إهمال جديدة داخل المستشفى،  قائلًا:" إنه يوجد عطل كامل في جهاز الأشعة المقطعية، ولم يتم سحب عينات دم من مصابي حادث الأسانسير".

وأضاف "حسين"، في  مداخلة تليفونية ببرنامج "آخر النهار"، المذاع علي قناة "النهار وان" :" ان جهاز الأشعة المقطعية يتعرض لعطل باستمرار، وتعطل أثناء فحص أحد المصابين"، مشيرا الى ان جهاز الأشعة العادية متوقف منذ 6 أشهر، وجهاز التحاليل معطل أيضًا.

وتابع:"  أن مصابة في الحادث توفت متأثرة بالمضاعفات الناتجة عن التأخير في إجراء الفحوص لعدم وجود إمكانيات"، مؤكدا :" هناك نقص شديد في إمكانيات المستشفى رغم أنه يعالج أكثر من 3 محافظات".


والجدير بالذكر أن هناك  5 أشخاص من أسرة واحدة  بمركز الباجور لقوا مصرعهم، فى حادث سقوط المصعد الخاص بالمستشفى الجامعى بمدينة بنها فى محافظة القليوبية.

والضحايا هم، عبدالنبى محمد على فودة 50 سنة، وزوجته وفاء عربى نويهى أبوالسعود 49 سنة، وابنته شيماء عبد النبى محمد، طالبة بالصف الثالث بالتعليم الثانوى الفنى التجارى، وشقيقته عفاف محمد على، ربة منزل، وزوجة ابنة عمه نادية محمد أحمد الأبيض، ربة منزل، كانوا فى زيارة والدة الضحية الأولى المحجوزة بقسم جراحة العظام بالمستشفى.

وأكد  الدكتور سيد القاضى، رئيس جامعة بنها،  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاوند سرى، ببرنامج "الحياة اليوم"، أن اللجنة الخاصة بالمعاينة من قبل الجامعة أظهر تقريرها عدم تواجد أحد الاسلاك التى من المفترض تعليق حجرة الأسانسير بها، والتى تتكون من 6 أسلاك، موضحا أن هناك تحقيقا إداريا مع كل المتواجدين فى الجامعة والمسئولين عن عملية الصيانة.

وأضاف سيد القاضى أن الحادث مسئولية شركة الصيانة وهناك شبهة إهمال فى الواقعة، وتمت إحالة المشرف المسئول عن تشغيل الأسانسير إلى النيابة للتحقيق فى واقعة السقوط.

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