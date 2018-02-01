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وزارة الصحة: إصابة 23 مواطنا في حادث انقلاب أتوبيس بطريق القاهرة - الفيوم

منذ 5 ساعة
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وزارة الصحة: إصابة 23 مواطنا في حادث انقلاب أتوبيس بطريق القاهرة - الفيوم

قالت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الخميس، في بيان لها أنه قد تم إصابة 23 مواطنا في حادث انقلاب أتوبيس بعد مدخل طريق مدينة طامية طريق القاهرة- الفيوم، بمحافظة الفيوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان اليوم، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت جميع المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم.

وأضاف إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كدمات بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه كسور بالساق والفخذ،  واشتباه ما بعد الارتجاج، مشيرا إلى أن جميعهم يتلقون العلاج والرعاية اللازمة بالمستشفى.

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